МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов

Напоминаем, что сохранение национального и религиозного согласия в нашем обществе является важным залогом всеобщей стабильности и безопасности. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан еще раз подчеркивает свою поддержку мирного разрешения всех конфликтов на основе международного права и дипломатического диалога. Отношения, основанные на мире и взаимном уважении, всегда будут оставаться приоритетом внешней политики нашей страны.