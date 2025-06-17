МИД Узбекистана призвал сограждан противостоять пропаганде ненависти и конфликтов

В нем отмечается, что в последние дни напряженность в регионе Ближнего Востока, в частности между Израилем и Ираном, обострилась и переросла в вооруженный конфликт. Это вызывает серьезную обеспокоенность во всем мировом сообществе.
Не вызывает сомнений, что эскалация конфликта угрожает стабильности и миру всего региона. Этот процесс, в первую очередь, ведет к тяжелым последствиям для простых граждан: мирных жителей, особенно детей и женщин.
Республика Узбекистан рассматривает войну не как средство решения проблем, а как серьезную угрозу человеческой жизни, стабильности и развитию. В войне нет победителей. Самые большие потери всегда несли простые люди, так продолжается и сегодня.
Отмечается, что Узбекистан всегда проводил миролюбивую политику и будет проводить ее впредь, Страна развивает дружественные и взаимовыгодные отношения сотрудничества со всеми государствами.
В этой связи мы призываем граждан Узбекистана придерживаться миролюбивой, толерантной и ответственной гражданской позиции. Наш общий долг — не реагировать на конфликты на почве религиозной, расовой или иной личной принадлежности, противостоять любой пропаганде ненависти и конфликтов.
Узбекистанцев также призвали не поддаваться различным провокациям и оскорбительным призывам, сохранять сдержанное, а не эмоциональное отношение к ситуациям.
Напоминаем, что сохранение национального и религиозного согласия в нашем обществе является важным залогом всеобщей стабильности и безопасности. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан еще раз подчеркивает свою поддержку мирного разрешения всех конфликтов на основе международного права и дипломатического диалога. Отношения, основанные на мире и взаимном уважении, всегда будут оставаться приоритетом внешней политики нашей страны.