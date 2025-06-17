Губернатор НСО Травников рассказал о достижениях искусственного интеллекта

Новосибирская область достигла новых высот в сфере раскрытия преступлений благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Он, в частности, обратил внимание на то, что если в 2024 году система распознавания лиц, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», способствовала обнаружению 1141 разыскиваемого, то с начала текущего года это число возросло до 1170 задержанных.
«Очевидно, что улучшение показателей напрямую связано с модернизацией системы», — добавил губернатор.
Проект, разработанный на базе Центра оперативного управления при МВД по Новосибирску, стартовал в 2022 году. За прошедшее время к системе подключено свыше четырех тысяч камер видеонаблюдения. Искусственный интеллект автоматически выявляет нарушения и нештатные ситуации. Под контролем находятся ключевые городские объекты и места концентрации людей: улицы, парки, спортивные сооружения, общественный транспорт, метро и торговые комплексы. Видеоаналитика помогает в выявлении потенциальных угроз и подозрительных предметов. Непрерывное видеонаблюдение обеспечивает безопасность граждан и сохранность имущества, особенно во время крупных мероприятий.
Рассказывая о роли искусственного интеллекта, Андрей Травников также обратил внимание на то, что с 15 апреля текущего года в регионе внедрен первый в России цифровой сервис «Розыск пропавших детей». На данный момент в Службу 112 поступило 99 сообщений о пропаже несовершеннолетних со всей страны. Пятеро из них были найдены благодаря системе биометрической видеоаналитики.