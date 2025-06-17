Губернатор НСО Травников рассказал о достижениях искусственного интеллекта

Проект, разработанный на базе Центра оперативного управления при МВД по Новосибирску, стартовал в 2022 году. За прошедшее время к системе подключено свыше четырех тысяч камер видеонаблюдения. Искусственный интеллект автоматически выявляет нарушения и нештатные ситуации. Под контролем находятся ключевые городские объекты и места концентрации людей: улицы, парки, спортивные сооружения, общественный транспорт, метро и торговые комплексы. Видеоаналитика помогает в выявлении потенциальных угроз и подозрительных предметов. Непрерывное видеонаблюдение обеспечивает безопасность граждан и сохранность имущества, особенно во время крупных мероприятий.