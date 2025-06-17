Денис Паслер поздравил первых в Свердловской области двухсотбалльников

— От всей души поздравляю наших первых рекордсменов по ЕГЭ: Марию Кожемяко из гимназии № 9 Екатеринбурга и Полину Степанову из СУНЦ УрФУ, которые получили максимальные баллы по химии и русскому языку. Девочки уже определились с будущим: Мария мечтает стать химиком, а у Полины — большие планы на медицину, — сообщил Денис Паслер.