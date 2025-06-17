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Денис Паслер поздравил первых в Свердловской области двухсотбалльников

Денис Паслер поздравил выпускниц, набравших 200 баллов на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

По результатам двух прошедших ЕГЭ в Свердловской области появились две двухсотбальницы. Девушки набрали максимальное число баллов по русскому языку и химии. Врио губернатора региона Денис Паслер поздравил выпускниц.

— От всей души поздравляю наших первых рекордсменов по ЕГЭ: Марию Кожемяко из гимназии № 9 Екатеринбурга и Полину Степанову из СУНЦ УрФУ, которые получили максимальные баллы по химии и русскому языку. Девочки уже определились с будущим: Мария мечтает стать химиком, а у Полины — большие планы на медицину, — сообщил Денис Паслер.

По его словам, в Свердловской области уже 122 стобальника. Глава региона убежден — секрет успеха кроется в упорном труде учеников и их педагогов, а также качественной системе образования.

Полина Степанова рассказала, что к ЕГЭ она готовилась и очень переживала.

— Конечно, сдавать экзамены мне было сложно. В подготовке к экзаменам мне помогали школьные учителя и репетиторы, — поделилась отличница.

Напомним, с 23 мая в Свердловской области стартовал основной период для сдачи единого госэкзамена. В регионе сдавать экзамены сдают 17 тысяч выпускников. Для этого подготовили 180 экзаменационных пунктов.