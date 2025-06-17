На саммите в Астане подписали Договор о вечной дружбе между ЦА и КНР

Говоря о документе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании «сообщества единой судьбы сопредельных стран».
По его мнению она соответствует принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения. И именно эти принципы, считает Токаев, нашли отражение в «Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».
Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия.
Он добавил, что республика намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми.
Особого внимания, считает Токаев, требует борьба с международной киберпреступностью.
Президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.