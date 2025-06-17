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На саммите в Астане подписали Договор о вечной дружбе между ЦА и КНР

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. По итогам форума главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита «Центральная Азия — Китай», а также Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Говоря о документе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании «сообщества единой судьбы сопредельных стран».

По его мнению она соответствует принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения. И именно эти принципы, считает Токаев, нашли отражение в «Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».

Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия.

подчеркнул президент

Он добавил, что республика намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми.

Особого внимания, считает Токаев, требует борьба с международной киберпреступностью.

Президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.