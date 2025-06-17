The Aviationist: истребители F-22 и F-35 ВВС США направляются на Ближний Восток

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 июня около 30 самолетов-заправщиков ВВС США — KC-135 и KC-46 — покинули свои базы в США и направились в Европу. Большинство из них приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии, а также на авиабазе Морон и военно-морской станции Рота в Испании, два — на итальянской авиабазе Авиано, один — в международном аэропорту Прествик в Великобритании, три — в Заливе Суда в Греции.