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The Aviationist: истребители F-22 и F-35 ВВС США направляются на Ближний Восток

Истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II уже находятся на пути к Ближнему Востоку в рамках того, что министр обороны США Пит Хегсет назвал «укреплением оборонительной позиции в регионе», утверждает интернет-издание The Aviationist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, ранее Хегсет отдал распоряжение о развертывании «дополнительных сил и средств» в районе операций Центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM).

Защита вооруженных сил США является нашим главным приоритетом, и это развертывание направлено на укрепление нашей оборонительной позиции в регионе.

Пит Хегсет
министр обороны США

Когда было опубликовано это заявление, на сайтах, отслеживающих авиарейсы, появились первые самолеты-заправщики с позывными GOLD, которые обычно ассоциируются с рейсами Coronet (Coronet — операции ВВС США через Атлантический или Тихий океаны, в ходе которых либо доставляются новые самолеты, либо выполняются полеты самолетов поочередно на зарубежные базы или с них. — Прим. ред.).

Сегодня в соцсети Х распространяется информация о том, что «12 истребителей F-22 и F-35 будут переброшены в Персидский залив в течение следующих 48 часов». Также циркулируют сообщения, что истребители F-22 Raptors готовятся к вылету с военно-воздушной базы Лэнгли, штат Вирджиния, пишет The Aviationist. Что касается истребителей F-35, то в сообщениях упоминаются разные источники информации: либо Национальная воздушная гвардия штата Вермонт, либо 48-й воздушный полк ВВС на британской базе Лейкенхит.

Более того, предполагается, что в развертывании сил на Ближнем Востоке могут быть задействованы истребители F-16 с авиабазы Авиано в Италии. Утром во вторник в Европе сообщили о взлете самолетов F-16 из Авиано и F-35 из Лейкенхита.

Появились снимки, сделанные в Великобритании, на которых видно, что истребители F-35 поднимаются в воздух в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135. Судя по снимкам, 12 истребителей F-35 разбились на три звена по четыре самолета в каждом, уточняет The Aviationist.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 июня около 30 самолетов-заправщиков ВВС США — KC-135 и KC-46 — покинули свои базы в США и направились в Европу. Большинство из них приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии, а также на авиабазе Морон и военно-морской станции Рота в Испании, два — на итальянской авиабазе Авиано, один — в международном аэропорту Прествик в Великобритании, три — в Заливе Суда в Греции.

В тот же день официальные лица США сообщили агентству Reuters на условиях анонимности, что такое количество самолетов-заправщиков направляется в Европу, чтобы «дать президенту США Дональду Трампу возможность выбора на тот случай, если напряженность на Ближнем Востоке перерастет в конфликт между Ираном и Израилем».