Востоковед назвал ликвидацию Хаменеи риском для Израиля

По словам эксперта, последние события продемонстрировали, что у Израиля действительно есть возможность уничтожить представителей власти Ирана, пишет RTVI. Он отметил, никто из высокопоставленных иранцев не может чувствовать себя в безопасности, в том числе Али Хаменеи. Сулейманов считает, что аятолла жив, потому что командование Армии Израиля и правительство еще не приняли решение о его ликвидации, ведь «обезглавливание» противника способно привести к нежелательным результатам.