Востоковед назвал ликвидацию Хаменеи риском для Израиля

По словам эксперта, последние события продемонстрировали, что у Израиля действительно есть возможность уничтожить представителей власти Ирана, пишет RTVI. Он отметил, никто из высокопоставленных иранцев не может чувствовать себя в безопасности, в том числе Али Хаменеи. Сулейманов считает, что аятолла жив, потому что командование Армии Израиля и правительство еще не приняли решение о его ликвидации, ведь «обезглавливание» противника способно привести к нежелательным результатам.
По словам востоковеда, в случае уничтожения Хаменеи в Иране может вспыхнуть гражданская война с «сепаратистскими тенденциями», так как «белуджи, курды и другие сторонники отделения от Ирана» уже рассматривают противостояние с Израилем как шанс на выход из состава республики.
«Режим аятолл пусть самый ненавистный для Израиля, но он контролирует ситуацию, контролирует в том числе ядерные объекты», — подчеркнул Сулейманов и отметил, что после смерти Хаменеи никто не сможет гарантировать порядок в республике и сохранность ядерной инфраструктуры.
15 июня агентство Reuters сообщило, что у Израиля действительно разработан план по уничтожению аятоллы, но американский президент Дональд Трамп запретил его реализацию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал информацию «ложными сообщениями о разговорах, которых не было».
Советник по безопасности Нетаньяху Цахи Ханегби назвал сообщения о запрете Трампа на убийство Хаменеи «фейковой новостью высочайшего уровня». В интервью с ABC News премьер-министр Израиля уклонился от прямого ответа о планах по уничтожению аятоллы, но заявил, что его ликвидация «положит конец продолжающемуся конфликту».
Противостояние между Израилем и Ираном перешло в обмен ракетными ударами 13 июня. Тель-Авив объявил о проведении военной операции «Восстающий лев». ЦАХАЛ атаковал иранскую территорию. Израильтяне смогли убить главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, главу генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и других высокопоставленных лиц и ученых. 17 июня стало известно о ликвидации нового начальника Генштаба иранских ВС Али Шадмани в результате ночных ракетных ударов.