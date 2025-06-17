Шойгу: Ким Чен Ын направит в Курскую область 1 тыс. саперов и 5 тыс. строителей

Северная Корея направит в Россию тысячу саперов и 5 тыс. военных строителей для разминирования и восстановления территории Курской области. Об этом решении сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам визита в Пхеньян. Сообщается, что отправку корейцев одобрил руководитель КНДР Ким Чен Ын. Депутат Госдумы Андрей Картаполов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что северокорейские войска и военные строители получат практику работы «непосредственно в боевых условиях» в Курской области.