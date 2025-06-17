Ушаков заявил о «подвисшем вопросе» в контактах с США

10 июня замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения. В то же время, по его словам, переговорщикам предстоит решить «целый комплекс вопросов». «В отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает», — отметил он.