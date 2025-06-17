Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР

«Вечером мы все-таки планируем еще одну встречу, а именно встречу Владимира Путина с вице-президентом Южно-Африканской республики Полом Машатиле. Он, кстати, будет участвовать, как я сказал, в главном пленарном заседании (ПМЭФ — ред.) с нашим президентом», — сказал Ушаков.