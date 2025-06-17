МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Петербурге побеседует с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, обсудит развитие двусторонних отношений, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, практически весь день в четверг 19 июня у президента РФ будет посвящен переговорам с президентом Республики Индонезия Прабово Субианто, однако к концу дня состоится еще одна встреча.
«Вечером мы все-таки планируем еще одну встречу, а именно встречу Владимира Путина с вице-президентом Южно-Африканской республики Полом Машатиле. Он, кстати, будет участвовать, как я сказал, в главном пленарном заседании (ПМЭФ — ред.) с нашим президентом», — сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает активные связи с ЮАР. Участники встречи, по его словам, планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в самых различных областях.
«Также будут затронуты вопросы, касающиеся международной и региональной тематики. Потому что, естественно, Ближний Восток сейчас всех интересует и всех волнует», — уточнил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.