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СМИ: Турция планирует резко нарастить запасы ракет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых планах по увеличению ракетных запасов Турции и укреплению ее позиции сдерживания на фоне усиления напряженности в регионе, сообщает издание Defense Here.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров в понедельник, заявил, что атака Израиля, нацеленная на ядерную инфраструктуру Ирана, преследует «далеко идущие и коварные цели, которые становятся яснее с каждым днем».

Сейчас мы планируем производство ракет, чтобы довести наши запасы ракет средней и большой дальности до уровня средств сдерживания. В скором времени мы будем обладать настолько мощным оборонным потенциалом, что никто не посмеет бросить нам вызов.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Не называя конкретных систем, Эрдоган отметил, что производство турецкой оборонной промышленности достигло такого уровня, что она в состоянии производить «как качественные, так и количественные системы для усиления сдерживания».

Он подчеркнул, что Турция должна стать самостоятельной — в военном, экономическом и политическом отношении. Осуждая действия Израиля в Газе и в регионе в целом, Эрдоган заявил, что Турция продолжит защищать себя от негативных последствий региональной нестабильности.