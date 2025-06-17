СМИ: Турция планирует резко нарастить запасы ракет

Согласно статье, Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров в понедельник, заявил, что атака Израиля, нацеленная на ядерную инфраструктуру Ирана, преследует «далеко идущие и коварные цели, которые становятся яснее с каждым днем».
Сейчас мы планируем производство ракет, чтобы довести наши запасы ракет средней и большой дальности до уровня средств сдерживания. В скором времени мы будем обладать настолько мощным оборонным потенциалом, что никто не посмеет бросить нам вызов.
Не называя конкретных систем, Эрдоган отметил, что производство турецкой оборонной промышленности достигло такого уровня, что она в состоянии производить «как качественные, так и количественные системы для усиления сдерживания».
Он подчеркнул, что Турция должна стать самостоятельной — в военном, экономическом и политическом отношении. Осуждая действия Израиля в Газе и в регионе в целом, Эрдоган заявил, что Турция продолжит защищать себя от негативных последствий региональной нестабильности.