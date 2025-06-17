Что рассказал Юрий Ушаков о ПМЭФ-2025 и графике Путина на форуме

С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о ключевых участниках и мероприятиях форума, а также про график встреч Владимира Путина на полях ПМЭФ. Главные заявления Ушакова — в подборке «Ъ».