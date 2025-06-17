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Захарова назвала нелепой идею МИД Эстонии о «переносе войны в РФ»

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Идея министра иностранных дел Эстонии о «переносе войны в Россию» нелепа. Он прикрывается логотипом НАТО и не понимает, о чем говорит, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил «новую концепцию», которая заключается в «переносе» военных действий на территорию России.

«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи, — сказала дипломат. — Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают — они нужны как шумные эффекты вдоль границы».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что против России ведет войну практически вся Европа, эти силы вновь сплотились под нацистскими знаменами, поддерживая расистский режим Владимира Зеленского на Украине.