Захарова назвала нелепой идею МИД Эстонии о «переносе войны в РФ»

«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи, — сказала дипломат. — Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают — они нужны как шумные эффекты вдоль границы».