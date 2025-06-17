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Эксперт рассказал, зачем Шойгу прилетел в КНДР

Военный политолог заявил, что главная цель приеда Шойгу в КНДР — обсуждением поставок ракет и боеприпасов Ирану.

Источник: Reuters


Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал Инфо24, что Сергей Шойгу приехал в Пхеньян для обсуждения поставок боеприпасов, оружия и ракет для Ирана.

По словам специалиста, Москва намерена обсудить вопросы по ситуации на Ближнем Востоке. При этом Перенджиев считает, что в случае, если деэскалации избежать не удастся, Москва рассмотрит возможность прямой военной помощи Тегерану.

Ранее Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Пхеньяне. Встречи проходят в контексте реализации положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что отправит в Курскую область 1 тысячу саперов и 5 тысяч строителей. Они будут заниматься разминированием и восстановлением территории Курской области.