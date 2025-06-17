Эксперт рассказал, зачем Шойгу прилетел в КНДР

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал Инфо24, что Сергей Шойгу приехал в Пхеньян для обсуждения поставок боеприпасов, оружия и ракет для Ирана.
По словам специалиста, Москва намерена обсудить вопросы по ситуации на Ближнем Востоке. При этом Перенджиев считает, что в случае, если деэскалации избежать не удастся, Москва рассмотрит возможность прямой военной помощи Тегерану.
Ранее Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Пхеньяне. Встречи проходят в контексте реализации положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Ким Чен Ын заявил, что отправит в Курскую область 1 тысячу саперов и 5 тысяч строителей. Они будут заниматься разминированием и восстановлением территории Курской области.