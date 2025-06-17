Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал ключевых военных советников верховного лидера Ирана

По словам источников Reuters, в число убитых вошли около 15−20 советников Али Хаменеи. Рядом с ним пока остаются главные советники по политическим, экономическим и дипломатическим вопросам. Как верховный лидер он считается главнокомандующим вооруженными силами и имеет право объявлять войну. При этом он часто прислушивается к своим советникам при решении важных вопросов, рассказали собеседники агентства.