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Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал ключевых военных советников верховного лидера Ирана

В результате израильских авиаударов по Ирану были убиты главные военные советники и советники по безопасности верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, пишет Reuters со ссылкой на пять источников. Риск просчетов в вопросах обороны и внутренней стабильности теперь крайне опасен для Ирана, сказал один из собеседников агентства.

Источник: AP 2024

С 13 июня — тогда началась операция Израиля «Народ как лев» — израильские военные ликвидировали несколько высокопоставленных иранских командиров, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и командующего аэрокосмическими силами Амир Али Хаджизаде.

По словам источников Reuters, в число убитых вошли около 15−20 советников Али Хаменеи. Рядом с ним пока остаются главные советники по политическим, экономическим и дипломатическим вопросам. Как верховный лидер он считается главнокомандующим вооруженными силами и имеет право объявлять войну. При этом он часто прислушивается к своим советникам при решении важных вопросов, рассказали собеседники агентства.

Как писали Reuters и Axios со ссылкой на источники, у Израиля был план и возможность ликвидировать Али Хаменеи во время операции «Народ как лев». Однако, по данным СМИ, Дональд Трамп выступил против и наложил вето на этот план.