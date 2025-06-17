Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал ключевых военных советников верховного лидера Ирана

С 13 июня — тогда началась операция Израиля «Народ как лев» — израильские военные ликвидировали несколько высокопоставленных иранских командиров, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и командующего аэрокосмическими силами Амир Али Хаджизаде.
По словам источников Reuters, в число убитых вошли около 15−20 советников Али Хаменеи. Рядом с ним пока остаются главные советники по политическим, экономическим и дипломатическим вопросам. Как верховный лидер он считается главнокомандующим вооруженными силами и имеет право объявлять войну. При этом он часто прислушивается к своим советникам при решении важных вопросов, рассказали собеседники агентства.
Как писали Reuters и Axios со ссылкой на источники, у Израиля был план и возможность ликвидировать Али Хаменеи во время операции «Народ как лев». Однако, по данным СМИ, Дональд Трамп выступил против и наложил вето на этот план.