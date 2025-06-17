Путин напомнил «Ростеху» про «должок»

По словам главы «Ростеха», задержка связана с последствиями пандемии и санкционных ограничений. Из пяти запланированных предприятий (четыре в Подмосковье и одно в Татарстане) пока введен в эксплуатацию лишь один — он начал работу в декабре 2024 года.