Путин напомнил «Ростеху» про «должок»

Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым обратил внимание на отставание в реализации проекта по строительству мусоросжигательных заводов.
«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал президент.
«К сожалению, да», — согласился Чемезов.
По словам главы «Ростеха», задержка связана с последствиями пандемии и санкционных ограничений. Из пяти запланированных предприятий (четыре в Подмосковье и одно в Татарстане) пока введен в эксплуатацию лишь один — он начал работу в декабре 2024 года.
Чемезов отметил, что строительство ведется без участия бюджетных средств — исключительно на частные инвестиции и кредитные средства. Действующий завод уже переработал свыше 200 тысяч тонн коммунальных отходов и произвел 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Второй объект готов на 92% и должен заработать в следующем году.
Конечно, денег не хватает, но сейчас ведем переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определенной степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать.
Оставшиеся три завода (два в Московской области и один в Казани) пока заморожены. В «Ростехе» рассчитывают возобновить их строительство при улучшении условий финансирования или появлении господдержки.