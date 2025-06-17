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Путин напомнил «Ростеху» про «должок»

Президент РФ напомнил Сергею Чемезову о задержках в реализации проекта. В «Ростехе» объяснили срыв сроков последствиями пандемии и санкций, часть объектов была заморожена из-за нехватки финансирования.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым обратил внимание на отставание в реализации проекта по строительству мусоросжигательных заводов.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал президент.

«К сожалению, да», — согласился Чемезов.

По словам главы «Ростеха», задержка связана с последствиями пандемии и санкционных ограничений. Из пяти запланированных предприятий (четыре в Подмосковье и одно в Татарстане) пока введен в эксплуатацию лишь один — он начал работу в декабре 2024 года.

Чемезов отметил, что строительство ведется без участия бюджетных средств — исключительно на частные инвестиции и кредитные средства. Действующий завод уже переработал свыше 200 тысяч тонн коммунальных отходов и произвел 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Второй объект готов на 92% и должен заработать в следующем году.

Конечно, денег не хватает, но сейчас ведем переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определенной степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать.

Сергей Чемезов
глава «Ростеха»

Оставшиеся три завода (два в Московской области и один в Казани) пока заморожены. В «Ростехе» рассчитывают возобновить их строительство при улучшении условий финансирования или появлении господдержки.