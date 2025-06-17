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США перебросят авианосную группу на Ближний Восток

Также представитель Пентагона добавил, что Военно-морские силы США продолжают проводить операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности США.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США перебросят авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американских военных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам источника агентства, в рамках обязательств по защите американских сил в регионе шеф Пентагона США Пит Хегсет приказал перебросить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента.

Также представитель Пентагона добавил, что Военно-морские силы США продолжают проводить операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности США. -0-