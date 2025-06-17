США перебросят авианосную группу на Ближний Восток

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США перебросят авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американских военных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.