Последние зарубежные новости за 17 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Трамп покинул саммит G7 в Канаде раньше срока, объяснив это ситуацией на Ближнем Востоке. По мнению FAZ, из-за смены его позиции по антироссийским санкциям и ирано-израильскому конфликту консенсус в G7 становится все менее очевидным.