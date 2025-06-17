Последние зарубежные новости за 17 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters узнал о приостановке работы группы для давления США на РФ
Администрация Трампа распустила группу, разрабатывавшую стратегии давления на Россию, поскольку президент оказался не заинтересован в ужесточении курса. По информации агентства, она была создана в марте-апреле, но уже в мае потеряла всякие перспективы.
FAZ: отъезд Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью
FT: Австрия призвала ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа
Минэнерго Австрии считает, что ЕС должен быть готов пересмотреть возможность отказа от импорта российского газа после завершения конфликта на Украине. В Еврокомиссии готовят запрет на новые и спотовые контракты на поставку газа из РФ.
Bloomberg: США перестали разделять ценности других членов G7
Колумнист Блумберг Андреас Клут заявил, что G7 потеряла единство, поскольку США под руководством Трампа больше не разделяют ценности остальных членов. По его мнению, этим может воспользоваться Китай, наблюдающий за «распадающимся Западом».
FT узнала о сокращении центральными банками запасов долларов
Центробанки планируют наращивать закупки золота в 2025 году и снижать долю доллара в резервах в ближайшие пять лет. Основные причины — геополитические опасения и риск санкций.