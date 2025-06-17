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Последние зарубежные новости за 17 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 17 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters узнал о приостановке работы группы для давления США на РФ

Источник: Reuters

Администрация Трампа распустила группу, разрабатывавшую стратегии давления на Россию, поскольку президент оказался не заинтересован в ужесточении курса. По информации агентства, она была создана в марте-апреле, но уже в мае потеряла всякие перспективы.

FAZ: отъезд Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью

Источник: Reuters

Трамп покинул саммит G7 в Канаде раньше срока, объяснив это ситуацией на Ближнем Востоке. По мнению FAZ, из-за смены его позиции по антироссийским санкциям и ирано-израильскому конфликту консенсус в G7 становится все менее очевидным.

FT: Австрия призвала ЕС пересмотреть отказ от импорта российского газа

Источник: Reuters

Минэнерго Австрии считает, что ЕС должен быть готов пересмотреть возможность отказа от импорта российского газа после завершения конфликта на Украине. В Еврокомиссии готовят запрет на новые и спотовые контракты на поставку газа из РФ.

Bloomberg: США перестали разделять ценности других членов G7

Источник: Reuters

Колумнист Блумберг Андреас Клут заявил, что G7 потеряла единство, поскольку США под руководством Трампа больше не разделяют ценности остальных членов. По его мнению, этим может воспользоваться Китай, наблюдающий за «распадающимся Западом».

FT узнала о сокращении центральными банками запасов долларов

Источник: Reuters

Центробанки планируют наращивать закупки золота в 2025 году и снижать долю доллара в резервах в ближайшие пять лет. Основные причины — геополитические опасения и риск санкций.