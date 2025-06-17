Путин напомнил Чемезову про должок по строительству трех мусоросжигательных заводов

«Уверяю вас, что на будущий год еще один завод начнет работать. Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более “дешевые” деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», — сказал глава госкорпорации.