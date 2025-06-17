Путин напомнил Чемезову про должок по строительству трех мусоросжигательных заводов

Госкорпорация «Ростех» приостанавливает строительство двух мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Единственный введенный в эксплуатацию объект работает в деревне Свистягино и перерабатывает свыше 2 тыс. тонн отходов в сутки. Решение о заморозке связано с нехваткой доступных инвестиций, заявил глава «Ростеха».
«Ростех» заморозит строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Уверяю вас, что на будущий год еще один завод начнет работать. Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более “дешевые” деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», — сказал глава госкорпорации.
«Ростех» должен был построить несколько заводов, однако завершить удалось только один. Чемезов пояснил, что строительство затянулось из-за пандемии и введения санкций против России.
По его словам, все заводы были построены за счет средств «Ростеха», частных инвестиций и кредитов.
«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал Владимир Путин.
Чемезов сообщил, что уже построенный завод перерабатывает свыше 2 тыс. т отходов в сутки.
«К сожалению, да. Мы построить построили, и сегодня уже работает, сегодня уже 100 миллионов киловатт-часов “зеленой” энергии получено и более 200 тысяч тонн коммунальных отходов уничтожено — то, что раньше вывозилось на полигоны», — добавил Сергей Чемезов.
Перенос сроков.
В 2020 году Андрей Шипелов — гендиректор компании «РТ-Инвест», которая была учреждена «Ростехом» для строительства заводов, что в планах построить 30 таких объектов.
Сроки ввода заводов ~неоднократно переносились с 2021 года~. Сроки сдачи задерживались в том числе из-за того, что оборудование планировалось закупить у швейцарско-японского конгломерата Hitachi Zosen Inova.
Однако из-за введения санкций против РФ в 2022 году, поставщиков для этого оборудования пришлось искать в Китае. В 2024 году министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что строительство завода в республике на этот момент остановлено. Позже стало известно, что ввод завода в Татарстане отложили до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В марте Сергей Чемезов сообщил, что нынешняя ставка Центробанка России по кредитам делает проект мусоросжигательного завода в Татарстане нереализуемым. По данным издания «Бизнес online» степень его готовности составляет 24%.
Первый и единственный из этих объектов был введен в эксплуатацию у деревни Свистягино в Московской области.
Проектная мощность предприятия составляет 700 тыс. тонн мусора в год. Отходы поступают после обязательной сортировки, и только те, которые нельзя вовлечь во вторичный оборот.
Ранее сообщалось, что один из заводов строят в 20 км от Зеленограда — в деревне Хметьево рядом с Солнечногорском. Его запуск был запланирован на 2025 год.
В 2019 году после серии протестов против организации мусорных свалок и полигонов бытовых отходов вблизи населенных пунктов была инициирована реформа отрасли обращения с отходами.
В ее рамках планируется к 2030 году построить или модернизировать 868 объектов инфраструктуры для обращения с отходами. Предполагается, что 100% бытовых отходов будут направляться на сортировку или обработку, из которых лишь половина на захоронение на полигонах. По данным на конец 2022 года, на сортировку направлялось 50,2% отходов, на переработку 12%.