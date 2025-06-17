Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России

«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он «лег под Киев». Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.
Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, заявляли ранее власти России, — он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.