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Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. План Еврокомиссии по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда», написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он «лег под Киев». Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.

Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, заявляли ранее власти России, — он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.