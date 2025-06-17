Канада предоставит Украине военную помощь на $1,5 млрд и кредит на $1,7 млрд

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада предоставит Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд) и кредит в размере 2,3 млрд канадских долларов ($1,7 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.
По данным телеканала, премьер-министр Канады Марка Карни объявил об этом в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде.
Телеканал отмечает, что в пакет военной помощи могут также войти БПЛА.
Кроме того, Оттава планирует ввести новые экономические санкции против России. Рестрикции могут затронуть ряд физических и юридических лиц. -0-