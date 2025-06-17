Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Ранее Axios узнал о встрече Трампа с командой Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома по поводу конфликта между Израилем и Ираном. До этого республиканец досрочно вернулся в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, заявив, что не собирается работать над «перемирием» между Израилем и Ираном и подчеркнул, что причина его возвращения — нечто «гораздо большее».