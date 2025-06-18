Владимир Путин будет работать в Петербурге с 18 июня

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 18 июня. Основной темой делового мероприятия станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие подтвердили 20 тысяч человек. Перед началом всех обяжут пройти тест на корорнавирус. После этого представители из разных регионов России и других стран мира смогут обсудить пять ключевых блоков, среди которых, например, «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству» и не только.