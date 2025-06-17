Трамп: США сейчас не планируют устранять верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что американским властям известно, где именно находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Однако, по словам Трампа, в настоящее время устранение Хаменеи не входит в планы Соединенных Штатов.
«Мы точно знаем, где скрывается так называемый “верховный лидер”. Он — легкая цель, но находится в безопасности. Мы не собираемся устранять его — по крайней мере сейчас», — отметил Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что не позволит Ирану совершать ракетные обстрелы по мирным жителям или американским военнослужащим, добавив, что его терпение находится «на исходе».
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.