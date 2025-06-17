Захарова заявила, что РФ следит за ситуацией вокруг россиянина Карапетяна

Москва пристально следит за ситуацией, которая происходит вокруг гражданина РФ Самвела Карапетяна. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, ему будет оказывать содействие, чтобы все законные права россиянина были соблюдены.
«В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами», — заявила дипломат в ответ на вопрос ТАСС во вторник, 17 июня.
Накануне в Ереване прошли обыски в доме российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, который возглавляет ГК «Ташир». К его дому прибыли правоохранители, эвакуированы автомобили жильцов и гостей.
Как KP.RU писал ранее, по итогам обыска в доме Карапетяна задержаны 20 человек.