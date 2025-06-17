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Захарова: Москва внимательно следит за ситуацией вокруг россиянина Карапетяна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в интервью агентству ТАСС информацию о задержании в Ереване и обысках у российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в интервью агентству ТАСС информацию о задержании в Ереване и обысках у российского предпринимателя Самвела Карапетяна. При этом в группе компаний «Ташир», основателем которой является Карапетян, сообщения о его задержании не подтвердили.

«В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна», — сказала Захарова.

Она отметила, что ему в Ереване угрожают чуть ли не ареством. При этом предлоги для ареста дипломат назвала «странными».

«Будем оказывать ему необходимое содействие», — пообещала представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что должны быть соблюдены все законные права Карапетяна.