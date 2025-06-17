Захарова: Москва внимательно следит за ситуацией вокруг россиянина Карапетяна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в интервью агентству ТАСС информацию о задержании в Ереване и обысках у российского предпринимателя Самвела Карапетяна. При этом в группе компаний «Ташир», основателем которой является Карапетян, сообщения о его задержании не подтвердили.