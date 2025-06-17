Вэнс объяснил, почему США не верят в иранский мирный атом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран обогащал уран намного выше уровня, необходимого в гражданских целях.
Венс сказал в Twitter, что не видел ни одного стоящего аргумента, объяснявшего, зачем Ирану было нужно обогащать уран намного выше порога для гражданского использования, если бы он не стремился к созданию ядерного оружия.
Иран, по словам Вэнса, мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, но отверг такой путь.
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