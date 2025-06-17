Renault может не вернуться на российский рынок из-за помощи Киеву

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что поставки техники Renault Украине будут учитываться при рассмотрении вопроса о возвращении компании в Россию.
Мантуров напомнил, что в 2022 году при подписании договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» (ныне «Москвич») был предусмотрен шестилетний опцион. Однако, по его словам, компания предпринимает действия, которые могут затруднить реализацию этого опциона. Вице-премьер подчеркнул, что Россия учитывает публичные заявления Renault, включая информацию о поставках техники Украине и планах производства БПЛА.
Также Мантуров отметил, что Renault полностью прекратила кооперационные поставки и не оказывает содействия «АвтоВАЗу».
Напомним, весной 2022 года Renault передала в госсобственность России 67,69% акций «АвтоВАЗа» и 100% завода «Рено Россия» за символический рубль, сохранив опцион на обратный выкуп доли в «АвтоВАЗе» в течение шести лет. В феврале гендиректор Renault Лука де Мео не исключал возвращения компании в Россию.
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