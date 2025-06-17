Renault может не вернуться на российский рынок из-за помощи Киеву

Мантуров напомнил, что в 2022 году при подписании договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» (ныне «Москвич») был предусмотрен шестилетний опцион. Однако, по его словам, компания предпринимает действия, которые могут затруднить реализацию этого опциона. Вице-премьер подчеркнул, что Россия учитывает публичные заявления Renault, включая информацию о поставках техники Украине и планах производства БПЛА.