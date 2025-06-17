Каллас выступила с новым дерзким заявлением в адрес России

Напомним, что предложения Еврокомиссии по российскому газу были представлены сегодня еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Речь идет как о природном газе, так и об СПГ. При этом ЕК предлагает уже с конца 2025 года запретить заключение новых контрактов.