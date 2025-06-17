Каллас выступила с новым дерзким заявлением в адрес России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X сделала дерзкое заявление о России, комментируя план Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа.
Она отметила, что сегодня было обнародовано предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года.
По словам Каллас, Европа уже существенно сократила свою зависимость от российского голубого топлива.
«Теперь мы перекрываем кран навсегда», — подчеркнула Каллас, добавив, что Россия «больше не сможет использовать энергетику как оружие».
Напомним, что предложения Еврокомиссии по российскому газу были представлены сегодня еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Речь идет как о природном газе, так и об СПГ. При этом ЕК предлагает уже с конца 2025 года запретить заключение новых контрактов.
Венгрия и Словакия ранее наложили вето на план ЕК отказаться от российской энергии уже в июне этого года.