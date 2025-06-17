Симоньян неожиданно ответила Пашиняну после ареста бизнесмена Карапетяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, делающий вид, что он радетель всех армян, пытается прямо сейчас арестовать настоящего радетеля всех армян, Самвела Карапетяна.
Так журналист ответила Пашиняну, который прокомментировал ранее встречу бизнесмена с католикосом Гарегином II.
Действия армянского руководства Симоньян назвала попыткой преследования настоящих патриотов страны.
Также главред RT посоветовала Пашиняну самому не оказаться с «чем-нибудь очень неприятным во рту».
Ранее депутат Госдумы от Калужской области ответил на колкость премьер-министра Армении в адрес региона.