Трамп: ЦАХАЛ полностью контролирует воздушное пространство над Ираном

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль добился полного военного превосходства в воздушном пространстве над Ираном, сообщает ТАСС.
«Мы теперь полностью контролируем воздушное пространство над Ираном», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Он не дал подробностей. США ранее неоднократно заявляли, что не принимают участия в военной операции Израиля против Ирана.
При этом Трамп отметил, что Иран располагает большими объемами военной техники, но, по его словам, она «не сравнится» с произведенными США вооружениями.
Кроме того, Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». «Наше терпение иссякает», — заключил он.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Вскоре исламская республика нанесла ответный удар, после чего стороны продолжают обмениваться ударами. И Израиль, и Иран сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, признали попадания по ряду объектов на их территории. -0-