Трамп: ЦАХАЛ полностью контролирует воздушное пространство над Ираном

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Вскоре исламская республика нанесла ответный удар, после чего стороны продолжают обмениваться ударами. И Израиль, и Иран сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, признали попадания по ряду объектов на их территории. -0-