Axios: Трамп рассматривает возможность атаки на ядерные объекты Ирана

«Всё зависит от того, готов ли иранский режим вернуться за стол переговоров. Если нет — возможны дальнейшие действия. Но нам придётся подождать. Решения, вероятно, будут приняты в ближайшее время», — рассказал Мерц и добавил, что этот вопрос обсуждался в ходе саммита G7.