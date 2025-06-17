Axios: Трамп рассматривает возможность атаки на ядерные объекты Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам, в том числе по центру обогащения урана в Фордо. Об этом пишет издание Axios.
Отмечается, что Трамп провёл встречу со своей командой по нацбезопасности в Ситуационном зале Белого дома, чтобы принять решения относительно дальнейших действий в отношении ирано-израильского конфликта.
Официальные лица в Вашингтоне рассказали журналистам о том, что глава Белого дома серьёзно рассматривает возможность присоединения к противостоянию и нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Особое внимание руководство США уделяет подземному предприятию по обогащению урана в Фордо.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают участие в ударах по Ирану, в случае, если Тегеран откажется заключать ядерную сделку, пишет Politico. По его словам, соответствующее решение Вашингтон может принять в ближайшее время.
«Всё зависит от того, готов ли иранский режим вернуться за стол переговоров. Если нет — возможны дальнейшие действия. Но нам придётся подождать. Решения, вероятно, будут приняты в ближайшее время», — рассказал Мерц и добавил, что этот вопрос обсуждался в ходе саммита G7.
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social написал, что требует от Ирана «безоговорочной капитуляции».