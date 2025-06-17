«Карательная операция» вот-вот начнётся: Иран призвал к эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Между тем, госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет прибыли в Белый дом, где Трамп вскоре должен встретиться со своей командой по нацбезопасности в Ситуационной комнате.