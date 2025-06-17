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Раскрыто, какие удары готовит Трамп по Ирану

Неназванные представители американской администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в войну против Ирана.

Неназванные представители американской администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в войну против Ирана.

«Трамп всерьез рассматривает участие в войне и нанесение удара по иранским ядерным объектам», — говорится в материале.

Там также подчеркивается, что главной целью будет ядерный подземный объект в Фордо.

Ранее Трамп фактически выдвинул Ирану ультиматум, потребовав полной капитуляции. Кроме этого он отметил, что США известно место, где скрывается верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В Израиле также предполагают, что США вскоре присоединятся к атаке на Иран, сообщает портал Ynet. Сегодня в 22:00 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет консультации по безопасности из бункера с участием главы оборонного ведомства.

Читайте материал: «Трамп выдвинул ультиматум Ирану».