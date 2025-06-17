Раскрыто, какие удары готовит Трамп по Ирану

Неназванные представители американской администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в войну против Ирана.
«Трамп всерьез рассматривает участие в войне и нанесение удара по иранским ядерным объектам», — говорится в материале.
Там также подчеркивается, что главной целью будет ядерный подземный объект в Фордо.
Ранее Трамп фактически выдвинул Ирану ультиматум, потребовав полной капитуляции. Кроме этого он отметил, что США известно место, где скрывается верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В Израиле также предполагают, что США вскоре присоединятся к атаке на Иран, сообщает портал Ynet. Сегодня в 22:00 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет консультации по безопасности из бункера с участием главы оборонного ведомства.
Читайте материал: «Трамп выдвинул ультиматум Ирану».