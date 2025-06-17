Раскрыто, какие удары готовит Трамп по Ирану

В Израиле также предполагают, что США вскоре присоединятся к атаке на Иран, сообщает портал Ynet. Сегодня в 22:00 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет консультации по безопасности из бункера с участием главы оборонного ведомства.