Пашинян обвинил российского бизнесмена Карапетяна в мошенничестве и обратился на «ты»

Премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал новости об обысках у российского бизнесмена Самвела Карапетяна и назвал его «мошенником». Об этом политик написал на своей странице в соцсети.
Пашинян обратился к Карапетяну на «ты» и заявил, что теперь он вмешается по-своему.
Напомним, обыски у Карапетяна начались накануне после его слов о поддержке армянской церкви на фоне ее публичного конфликта с Пашиняном.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила ответила Пашиняну. Она заявила, что премьер-министр Армении, делающий вид, что он радетель всех армян, пытается прямо сейчас арестовать настоящего радетеля всех армян, Самвела Карапетяна.
Также журналист посоветовала Пашиняну самому не оказаться с «чем-нибудь очень неприятным во рту».