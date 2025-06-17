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Эскалация конфликта Израиля и Ирана: что пишут мировые СМИ

Пятый день продолжается эскалация между Израилем и Ираном. Мировые СМИ сообщают о взаимных ударах, действиях разведки, реакции США и посредничестве арабских стран. Подробности — в материале Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю с применением ракет и беспилотников. Обострение конфликта продолжается. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удары по Израилю будут продолжаться «до полного уничтожения сионистского режима». В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия своего руководства. СМИ пишут о применении гиперзвукового оружия, диверсиях «Моссада» и переговорах через арабских посредников.

BBC

Израильские ВВС в ходе ночных ударов по Тегерану уничтожили нового начальника Генштаба ВС Ирана Али Шадмани. Генерал занял пост всего несколько дней назад после гибели своего предшественника.

IRIB

Иран начал массированные удары беспилотниками с использованием новейших видов вооружений, сообщил командующий сухопутными силами армии Каюмарс Хейдари. По его словам, атаки будут усиливаться в ближайшие часы.

Tasnim

КСИР сообщил об атаке на центр планирования операций «Моссад» и управление военной разведки «Аман» в Израиле. По данным иранских СМИ, один из объектов в Тель-Авиве охвачен пожаром.

Axios

США предупредили союзников на Ближнем Востоке, что не будут активно участвовать в конфликте Израиля и Ирана, если Тегеран не атакует их объекты. Вашингтон обозначил «красную линию» — удары по американским базам или персоналу.

Fars

Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив. Жители укрываются в бомбоубежищах, иностранные дипломаты и израильские граждане покидают страну через Иорданию и по морю в сторону Кипра.

CBS News

Трамп заявил на саммите G7, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия для заключения сделки. Он также отметил, что Израиль не планирует ослаблять атаки на Иран.

Fars

Иран в последние два дня нанес ряд успешных ударов по израильским военным объектам. В понедельник была уничтожена дальнобойная система ПВО Израиля с помощью иранского беспилотника-невидимки.

Офис Нетаньяху

С начала конфликта Иран выпустил по Израилю около 400 ракет и сотни БПЛА, сообщил офис премьера Нетаньяху. Из-за обстрелов из своих домов эвакуированы более 2,7 тыс. израильтян.

МАГАТЭ

МАГАТЭ зафиксировало «прямое воздействие» на подземные обогатительные цеха объекта в Натанзе. По данным агентства, на объектах в Исфахане и Фордо изменений не выявлено.

NBC News

ВМС США и наземные противоракетные системы помогали Израилю отражать ракетные атаки Ирана. При этом количество сбитых ракет осталось неизвестным, а точные даты операций не раскрываются.

Reuters

Израильские авиаудары по Ирану уничтожили главных военных советников и советников по безопасности верховного лидера Али Хаменеи. Это создает высокий риск просчетов в обороне и внутренней стабильности Ирана.