Трамп изучает возможность атаки на ядерные объекты Ирана, узнали СМИ

Ранее Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Между тем, госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет прибыли в Белый дом, где Трамп вскоре должен встретиться со своей командой по нацбезопасности в Ситуационной комнате.