Трамп изучает возможность атаки на ядерные объекты Ирана, узнали СМИ

«По словам должностных лиц США, Трамп серьёзно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения США удара по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному объекту по обогащению [урана] в Фордо», — отмечается в публикации.
В частности, в Вашингтоне обсуждается подземный объект в Фордо, где ведутся работы по обогащению урана. Решение пока не принято, но ситуация продолжает обостряться.
Ранее Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Между тем, госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет прибыли в Белый дом, где Трамп вскоре должен встретиться со своей командой по нацбезопасности в Ситуационной комнате.