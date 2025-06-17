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Иран нанес удары по израильским авиабазам

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля. Запуск был произведен силами Корпуса стражей исламской революции. В израильской армейской пресс-службе заявили, что ЦАХАЛ зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана, ведется перехват.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВС Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля. Запуск был произведен силами Корпуса стражей исламской революции. В израильской армейской пресс-службе заявили, что ЦАХАЛ зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана, ведется перехват.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Вскоре исламская республика нанесла ответный удар. И Израиль, и Иран сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, признали попадания по ряду объектов на их территории. -0-