Иран нанес удары по израильским авиабазам

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВС Ирана нанесли удары по авиабазам на территории Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля. Запуск был произведен силами Корпуса стражей исламской революции. В израильской армейской пресс-службе заявили, что ЦАХАЛ зафиксировал ракетный запуск со стороны Ирана, ведется перехват.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Вскоре исламская республика нанесла ответный удар. И Израиль, и Иран сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, признали попадания по ряду объектов на их территории. -0-