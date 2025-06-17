Иран призвал жителей Тель-Авива эвакуироваться

Начальник Генштаба армии Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави призвал израильтян срочно покинуть Тель-Авив и Хайфу. По его словам, это «необходимо для спасения их жизней».
Мусави заявил, что все предыдущие военные операции были лишь «предупредительными мерами», тогда как настоящая «карательная операция» против Израиля состоится в ближайшее время.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в войну против Ирана.
Напомним, Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, сообщалось о смерти представителей военного руководства Тегерана.