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Иран призвал жителей Тель-Авива эвакуироваться

Начальник Генштаба армии Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави призвал израильтян срочно покинуть Тель-Авив и Хайфу.

Начальник Генштаба армии Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави призвал израильтян срочно покинуть Тель-Авив и Хайфу. По его словам, это «необходимо для спасения их жизней».

Мусави заявил, что все предыдущие военные операции были лишь «предупредительными мерами», тогда как настоящая «карательная операция» против Израиля состоится в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в войну против Ирана.

Напомним, Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, сообщалось о смерти представителей военного руководства Тегерана.