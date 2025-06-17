Посольство заявило об отсутствии данных о визите чиновников США на ПМЭФ

Ранее в Кремле сообщили, что принять участие в форуме планирует деловая делегация из США. Согласно программе мероприятия, на 19 апреля запланирован бизнес-диалог Россия-США, участники которого планируют обсудить условия для восстановления и расширения двустороннего делового сотрудничества, новые возможности открываются для предпринимателей и инвесторов, а также совместные инициативы, которые «могут стать катализатором позитивных изменений в мировой экономике».