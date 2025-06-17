Военные КНР готовятся к испытаниям БПЛА-носителя дронов «Высокое небо» с ИИ

Сообщается, что летательный аппарат имеет размах крыльев 25 метров и обладает дальностью полета более 6,5 тыс. км. Он может нести шесть тонн нагрузки, в том числе ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» или противокорабельные, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме того, летательный аппарат может переносить до 100 боевых дронов-камикадзе. Использование ИИ для координации атак позволяет роям дронов эффективно подавлять противовоздушную оборону противника.