Военные КНР готовятся к испытаниям БПЛА-носителя дронов «Высокое небо» с ИИ

Китайские военные ведут подготовку к первым испытаниям беспилотного комплекса «Цзю Тянь» («Высокое небо»), который способен изменить баланс сил в современной войне, пишет британское издание Express.
Сообщается, что летательный аппарат имеет размах крыльев 25 метров и обладает дальностью полета более 6,5 тыс. км. Он может нести шесть тонн нагрузки, в том числе ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» или противокорабельные, средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме того, летательный аппарат может переносить до 100 боевых дронов-камикадзе. Использование ИИ для координации атак позволяет роям дронов эффективно подавлять противовоздушную оборону противника.
Отмечается, что «Цзю Тянь» превосходит американские аналоги Rapid Dragon с запуском крылатых ракет или БПЛА с транспортных самолетов, и Swarm, запускаемую с кораблей.
Издание South China Morning Post сообщало, что «Цзю Тянь» впервые поднимется в небо в конце июня. Модель 10-тонного аппарата была впервые представлена в ноябре 2024 года на Airshow China 2024.
Ранее сообщалось, что ученые Китая провели успешные испытания неядерной «водородной бомбы». Сообщалось, что устройство работает на основе соединения гидрида магния и водорода.