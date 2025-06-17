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США начали перебрасывать дополнительные истребители на Ближний Восток

Телеканал Fox News сообщил, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток.

Телеканал Fox News сообщил, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток.

Кроме этого продлены сроки размещения уже находящихся там авиационных сил.

Похожее сообщение опубликовало и агентство Reuters. В публикации говорится, что речь идет о самолетах F-16, F-22 и F-35.

Трамп ранее выдвинул ультиматум Ирану и потребовал безоговорочной капитуляции. Источники издания Axios в американской администрации сказали, что Трамп всерьез рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам.

Читайте материал: «Трамп выдвинул ультиматум Ирану».