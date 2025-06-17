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Мерц заявил, что видит Украину в НАТО в «более долгосрочной перспективе»

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что несмотря на требования России о нейтралитете, вступление Незалежной в НАТО в долгосрочной перспективе возможно после завершения конфликта. Эти слова прозвучали в интервью телеканалу ARD по итогам саммита «Большой семёрки» (G7) в Канаде.

Источник: Life.ru

«На данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно», — заявил Мерц.

По словам канцлера ФРГ, первоочередной задачей сейчас является достижение безусловного прекращения огня на Украине. После этого необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении, что станет важным шагом к восстановлению стабильности в регионе.

Напомним, что саммит G7 проходит в канадском Кананаскисе. На него уже приехал Владимир Зеленский для участия в специальном заседании лидеров стран «Группы семи» под названием «Сильная и суверенная Украина». Это мероприятие направлено на обсуждение поддержки Незалежной в условиях текущих вызовов.