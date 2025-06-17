Бывший президент Ирана был убит в результате покушения

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад мог быть убит в результате покушения. Об этом сообщает Report.
По информации издания, это произошло во время стрельбы на улице в Тегеране.
Также сообщается, что жена и два его сына погибли вместе с ним.
Ранее иранские СМИ написали, что экс-президент страны Махмут Ахмадинежад, занимавший пост президента с 2005 по 2013 год, погиб на улице во время израильской атаки.
На данный момент официального подтверждения этому нет.
Ранее президент США Дональд Трамп фактически выдвинул Ирану ультиматум, потребовав полной капитуляции. Кроме этого он отметил, что США известно место, где скрывается верховный лидер Ирана Али Хаменеи, но убивать его пока цели нет.