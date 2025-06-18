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Канада внесла в санкционные списки бывшую жену Путина

ОТТАВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционные списки бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте канадского правительства.

Источник: РИА "Новости"

В них указано, что рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Она состояла в браке с президентом РФ с 1983 по 2013 годы. Также в санкционные списки попал и ее нынешний муж Артур Очеретный.

Кроме того, в списках фигурируют дальние родственники президента Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни перед началом встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) объявил о намерении Оттавы ввести очередной раунд санкций против России.