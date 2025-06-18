Канада внесла в санкционные списки бывшую жену Путина

В них указано, что рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Она состояла в браке с президентом РФ с 1983 по 2013 годы. Также в санкционные списки попал и ее нынешний муж Артур Очеретный.
Кроме того, в списках фигурируют дальние родственники президента Михаил Путин и Михаил Шеломов.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни перед началом встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе (канадская провинция Альберта) объявил о намерении Оттавы ввести очередной раунд санкций против России.