Канада внесла в санкционные списки бывшую жену Путина

В них указано, что рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Она состояла в браке с президентом РФ с 1983 по 2013 годы. Также в санкционные списки попал и ее нынешний муж Артур Очеретный.