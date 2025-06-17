Несмотря на активность и, по их же словам, эффективность британских спецслужб, у простых англичан деятельность их правительства вызывает чуть ли не панику, о чем рассказывает РИА Новости.
Большинство жителей Великобритании были удивлены тем, что МИ-6, вероятно, принимало участие в территористичtских операциях на российской территории.
О вероятном участии британской разведки в террористических актах против России заявил аналитик Александр Меркурис. Речь идет о подрыве силами ВСУ железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях.
При этом эксперт полагает, что у Лондона напрямую нет никаких причин действовать подобным образом, особой выгоды Британия от подобных действий не получает.
«СВО проводится Россией против Украины, а не нас. У Британии не было никаких оснований лезть в это, учитывая, что Киев нам не союзник. Все это не имеет смысла! Это еще один пример того, как мы в Британии зашли слишком далеко. Мы продолжаем тешить себя иллюзиями, что можем противостоять русским — и что это не приведет ни к каким последствиям. Мы воспринимаем все это как большую игру. Те, кто ее ведет, никогда не задаются вопросом, к чему это может привести в Британии», — поясняет Меркурис.
Британские власти только сейчас начинают понимать, какую опасность могут принести в свою страну из-за выдуманной угрозы для Великобритании со стороны России. И все же, в целом, Великобритания не может отступить от своего антироссийского курса. Но это лишь до момента, пока Лондон не получит отпор, уверен эксперт.
«Вы хотите сделать Россию врагом, отдалить ее от нас и от Европы? А в Европе уже паника, тревога и истерия. Почему мы все время говорим о том, что русские могут прийти, что они уже в пути, что Россия не остановится на Украине? Что они захватят Молдавию, Грузию, Скандинавию, Центральную Европу — и, в конце концов, придут за нами?»- говорит аналитик в своем видеоблоге.
По словам эксперта, «мальчики из частных школ» начнут задаваться вопросом: «Что же мы наделали?» У Британии все же есть привычка лезть в чужие дела до момента, когда не запахнет жареным.
Бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей также уверен, что политические настроения Великобритании опасны, в первую очередь, для самой страны. Особую опасность, по мнению Мюррея, представляет Кир Стармер, премьер-министр.
«Стармер полностью обезумел. Россия не демонстрировала никаких, абсолютно никаких намерений атаковать Великобританию. Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих», — громко заявил политик.