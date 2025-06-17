«Узнаете в ближайшие дни»: Трамп пригрозил Ирану мощной атакой — есть ли вероятность, что США ввяжутся в войну

Если с Россией Трамп старается наладить хоть какой-то контакт, то с Ираном американский президент церемониться не собирается, очертив для страны жесткие рамки, а именно — поставив ультиматум, о чем сообщает «БлокнотРУ».
Трамп сделал жесткое заявление, предупредив Иран и весь Ближний Восток, на всякий случай. Как говорит глава Белого дома, Иран сам упустил возможность «спасти множество жизней». А все дело в соглашении, вокруг которого США и Иран никак не могут договориться.
Кажется, Трамп действительно готов к решительным действиям. Американский президент заявил: «Вы узнаете в течение следующих двух дней. Пока никто не сбавил обороты. “Я не жду ничего, кроме их полной капитуляции”.
По мнению Трампа, Иран никаким образом «не должен обладать ядерным оружием». Завершил свою речь в соцсетях предупреждением — все должны эвакуироваться из Тегерана.
Издание The New York Times передает, что Трамп уже поручил Стивену Уиткоффу и Джею Ди Вэнсу встретиться с представителями Ирана, причем этот раз может стать последним предупреждением для страны. Счет идет на часы.
Израиль же, в свою очередь, намекает на следующие удары по Ирану уже в эту пятницу.
Арабские СМИ начали писать о том, что на американских базах началась срочная подготовка к атаке на Иран. К Персидскому заливу уже стягивают авианосные группы. На каком этапе сейчас находится США в вопросе готовности к атаке — точно сказать никто не может.
Сергей Колесников, обозреватель, считает, что речь не идет о ядерной угрозе: «Как и в Ираке — химического оружия не нашли. Как и в Ливии — прав человека не защитили, зато открыли рынок рабов. Теперь Иран. Вас будут убивать. Сначала пообещают переговоры, чтобы расслабить. Как 12 июня…».
На данный момент все похоже на разогрев перед чем-то большим. Нам остается только наблюдать и держать руку на пульсе.