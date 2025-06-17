«Узнаете в ближайшие дни»: Трамп пригрозил Ирану мощной атакой — есть ли вероятность, что США ввяжутся в войну

Сергей Колесников, обозреватель, считает, что речь не идет о ядерной угрозе: «Как и в Ираке — химического оружия не нашли. Как и в Ливии — прав человека не защитили, зато открыли рынок рабов. Теперь Иран. Вас будут убивать. Сначала пообещают переговоры, чтобы расслабить. Как 12 июня…».