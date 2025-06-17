При этом эксперты полагают, что киевский лидер не планировал рассказывать Трампу о реальном положении дел, связанном с Украиной. Едва ли можно было ожидать рассказов об украинском хайпе по теме передачи Россией Украине тел военных, о провальном наступлении ВСУ по Сумами, а также Зеленский бы явно умолчал о тихом бунте офицеров ВСУ. Как Зеленский уже успел проговориться в Вене, он планировал потребовать у Штатов еще больше вооружения, расплачиваться общеал деньгами, правда, не совсем понятно, где бы он взял такую сумму, украинский официальный бюджет явно не потянул бы такие расходы.