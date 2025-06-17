Не обещал вернуться: Трамп уехал из Канады и проигнорировал Зеленского

Зеленский прибыл в Канаду, не в последнюю очередь рассчитывая на встречу с самим Трампом, на которого у киевского лидера осталась вся надежда. Трамп, естественно, также прибыл на большую политическую встречу и, говорят, действительно хотел встретиться с Зеленским, по крайне мере, это было в планах. Подробности о сорвавшейся встрече рассказывает KP.RU.
Трамп досрочно покинул Канаду и сам саммит, так как ситуация на Ближнем Востоке требует ежечасного наблюдения, особенно со стороны США, которые в последние дни все больше нагнетают обстановку по данному вопросу.
В Канаде остались обсуждать между собой насущные вопросы представители Японии, Канады, Германии и Великобритании. Где-то между ними можно заметить и Зеленского, который явно был расстроен скорым отъездом Трампа.
При этом эксперты полагают, что киевский лидер не планировал рассказывать Трампу о реальном положении дел, связанном с Украиной. Едва ли можно было ожидать рассказов об украинском хайпе по теме передачи Россией Украине тел военных, о провальном наступлении ВСУ по Сумами, а также Зеленский бы явно умолчал о тихом бунте офицеров ВСУ. Как Зеленский уже успел проговориться в Вене, он планировал потребовать у Штатов еще больше вооружения, расплачиваться общеал деньгами, правда, не совсем понятно, где бы он взял такую сумму, украинский официальный бюджет явно не потянул бы такие расходы.
Между тем, Трамп успел поужинать, но далее не стал продолжать визит, сославшись на срочные дела в Вашингтоне. Быстро сел в самолет и улетел домой. Точную причину американский президент называть не стал.
Небольшой свет на планы Трампа пролил Макрон, который якобы уже успел осбудить некоторые вопросы с главой Белого дома и последний обещал подумать над новыми санкциями в отношении России. Макрон мягко попросил коллег отнестись к отъезду Трампа толерантно, мол, ситуация между Израилем и Ираном жесткая, без Трампа не обойдутся.
К слову, Трамп тут же отреагировал на заявление Макрона. «Жаждущий публичности президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над “прекращением огня” между Израилем и Ираном. Неправда!» Как говорит Трамп, французский лидер понятия не имеет, какие дела у американского президента. «Это гораздо более серьёзно», — подытожил Трамп.
Зеленский же также ментально пострадал от отъезда Трампа — не успел попросить оружие. Сейчас Зеленский собрался в Польшу, но едва ли его там встретят радужно поляки, после того как узнали, что их страна обслуживает кредит Украины. А бюджет Польши все-таки не резиновый.
Очевидно, встречу с Трампом, бюджет страны которого чуть более резиновый, Зеленскому ждать еще долго.