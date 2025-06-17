СМИ сообщили о переброске дополнительных истребителей США на Ближний Восток

В рамках этих усилий в регион направляются современные истребители, включая модели F-16, F-22 и F-35, которые будут использоваться в качестве авиации противовоздушной обороны. Эти действия подчёркивают растущую обеспокоенность США по поводу безопасности своих военных контингентов и стабильности в регионе.
Напомним, что сегодня министр обороны США Пит Хегсет заявил о намерении США перебросить дополнительных американских военных в зону ответственности Центрального командования, охватывающего Ближневосточный регион. Такое решение было принято на фоне ирано-израильского конфликта.