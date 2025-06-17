Канада наложила санкции на дочь Ельцина и экс-жену Путина

Кроме этого рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Речь идет о бывшей супруге Владимира Путина, которая состояла с ним в браке с 1983 по 2013 годы.