Канада наложила санкции на дочь Ельцина и экс-жену Путина

Власти Канады распространили санкции на лиц из окружения первого Президента России Бориса Ельцина и действующего российского лидера Владимира Путина. Соответствующие документы опубликованы на сайте канадского правительства.
Так в санкционных списках оказались дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее третий муж Валентин Юмашев.
Кроме этого рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Речь идет о бывшей супруге Владимира Путина, которая состояла с ним в браке с 1983 по 2013 годы.
По санкции попал и ее нынешний муж Артур Очеретный, и дальние родственники российского лидера Михаил Путин и Михаил Шеломов.