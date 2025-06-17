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Канада наложила санкции на дочь Ельцина и экс-жену Путина

Власти Канады распространили санкции на лиц из окружения первого Президента России Бориса Ельцина и действующего российского лидера Владимира Путина.

Власти Канады распространили санкции на лиц из окружения первого Президента России Бориса Ельцина и действующего российского лидера Владимира Путина. Соответствующие документы опубликованы на сайте канадского правительства.

Так в санкционных списках оказались дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее третий муж Валентин Юмашев.

Кроме этого рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Речь идет о бывшей супруге Владимира Путина, которая состояла с ним в браке с 1983 по 2013 годы.

По санкции попал и ее нынешний муж Артур Очеретный, и дальние родственники российского лидера Михаил Путин и Михаил Шеломов.