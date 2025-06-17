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Мерц оценил перспективы присоединения Украины в НАТО

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц сказал, что тема членства Украины в НАТО не снята с повестки дня.

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц сказал, что тема членства Украины в НАТО не снята с повестки дня.

Мерц заявил в интервью телеканалу ARD, что в настоящий момент Украина как страна, участвующая в вооруженном конфликте, не может быть принята в НАТО, а соответствующий вопрос не может быть темой для обсуждения.

Немецкий руководитель сказал, что считает присоединение Украины к Североатлантическому альянсу возможным «в долгосрочной перспективе».

Нейтральный статус Киева, как неоднократно заявляли российские политики, является одним из условий урегулирования конфликта.

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